Ханты-Мансийск, , 09:50 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 106 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения: Нижневартовск — 28 положительных тестов; Сургут — 20; Ханты-Мансийск — 11; Мегион — 9.

Всего с начала пандемии в ХМАО на 14 августа зарегистрировано 18 325 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 15 869 человек, 146 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 14 августа составляет 0,82.

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