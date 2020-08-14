Ориндж, , 09:49 — REGNUM Обладатели PS4-версии игры Kena: Bridge of Spirits смогут бесплатно обновить её для консоли PlayStation 5. Об этом 13 августа сообщило издание Game Informer.

Разработчики отметили, что версия игры для PS5 будет отличаться улучшенной графикой. Напомним, релиз Kena: Bridge of Spirits на PC, PS4 и PS5 ожидается в декабре 2020 года.

Ранее разработчики Control заявили, что обладатели PS4-версии их игры не смогут обновить её для PlayStation 5. Вместо этого им придётся покупать специальное издание проекта.

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