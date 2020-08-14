Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM В Казахстане 500 медицинских работников, переболевших COVID-19, получили по 2 млн тенге ($4783). Об этом 14 августа заявила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на брифинге.

Он сказала, что не располагает информацией о том, скольким медработникам отказано в получении выплат. Есмагамбетова добавила, что региональным властям поручено активизировать работу по выплатам.

Отметим, компенсации медикам в Казахстане выплачиваются на основании приказа министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения. Документы медиков, претендующих на выплаты, рассматривают региональные комиссии.