Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM В Петербурге не собираются открывать фуд-корты в торговых центрах и кинотеатры из-за продолжения пандемии коронавируса. Это связано с отсутствием снижения распространяемости инфекции, которое признал вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее фуд-корты и кинотеатры, а также прочие развлекательные зоны требовали открыть владельцы ТЦ, в частности, миллиардер Максим Левченко и его ТРК «Европолис» даже подал на Смольный в суд в этой связи.

«Коэффициент единица, улучшения нет. Скоро первое сентября — приедут дети из разных регионов, вернутся родители из отпусков, и приедут студенты в общежития из разных мест. Что с заболеваниями получим, не очень понимаем», — цитирует Елина «Фонтанка».

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В фуд-кортах же граждане массово скапливаются, а руки помыть там негде, как обрабатываются посуда и поверхности антисептиком, в Смольном тоже не понимают, указал чиновник.

По его словам, против открытия фуд-кортов выступили и рестораны, которые считают это уводом у них клиентов в непростое время после серьезных потерь.

Добавим, статистически с конца июля в Петербурге не наблюдается замедления прироста новых случаев заражения коронавирусом: в среднем в городе обнаруживают по 160 новых носителей в сутки.

По данным на 13 августа, с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 33 525 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2203 человека. Выздоровели 24 354 человека.

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