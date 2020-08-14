Пекин, , 09:44 — REGNUM В мобильной игре AFK Arena появится Эцио Аудиторе да Фиренце — главный герой Assassin's Creed 2. Об этом 13 августа сообщило издание Game Infromer.

Новый герой уже доступен в игре, добавить его в свою коллекцию можно будет в течение всей недели. Разработчики сообщают, что Эцио обладает набором уникальных способностей, позволяющих эффективно сражаться с противниками.

Напомним, AFK Arena — это популярная мобильная многопользовательская ролевая игра. В ней геймеры собирают команду из различных персонажей, сражаются с противниками и ищут ценные награды.

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