Москва, , 09:44 — REGNUM Почти половина станций Московского центрального кольца получила на своих платформах навигационные жёлтые плашки «Более свободный вагон». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На платформах 14 станций МЦК появилась напольная навигация, которая поможет найти пассажирам наименее загруженные по статистике вагоны. Так жителям будет проще соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная навигация уже показала свою эффективность на станциях метро: пассажиры обращают на неё внимание и корректируют места ожидания поездов.