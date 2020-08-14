Цхинвал, , 09:57 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии на заседании 13 августа обсудили поступающие от автолюбителей жалобы на сотрудников ГИБДД, которые начали выписывать штрафы в размере 500 рублей за отсутствие страхового полиса. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

По данным пресс-службы, спикер парламента Алан Тадтаев назвал такие действия правоохранителей «незаконными», так как в стране нет страховой компании, и у водителей не может быть страхового полиса. Он добавил, что в республике еще только разрабатывается законопроект о страховании.

«Законопроект был обсужден на комитете, но был отправлен на доработку с учетом того, чтобы обязательное страхование касалось только государственного автотранспорта и юридических лиц, а для частного транспорта страхование было бы добровольным, пока страховая компания, которая зарегистрирована в РЮО, не заработает в полную силу», — сказал Тадтаев.

Сообщается, что присутствующий на заседании заместитель начальника управления ГИБДД Сергей Ходов отметил, что в республике действует закон «Об административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения», и в нем предусмотрено наказание за отсутствие страхового полиса у водителя. Правоохранителям, по словам Ходова, было запрещено за это штрафовать, но часть сотрудников ГИБДД идут на нарушение этого распоряжения.

В пресс-службе сообщили, что спикер парламента по итогам заседания попросил представителя ГИБДД донести до подчиненных информацию о неправомерности штрафов за отсутствие страховки. Также было рекомендовано аннулировать все штрафы, которые были выписаны на этом основании.