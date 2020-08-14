Лондон, , 09:47 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусной инфекцией была выявлена на фабрике по производству сэндвичей в городе Нортгемптон (Великобритания). Об этом 14 августа сообщает Sky News.

Указывается, что в ходе частичного тестирования рабочих на фабрике, где работает в общей сложности 2,1 тыс. человек, было выявлено 79 положительных результатов тестов на SARS-CoV-2.

После этого компания, владеющая предприятием, провела полное тестирование сотрудников, по результатам которых было выявлено ещё 213 заразившихся.

В результате этого, общее число выявленных заразившихся коронавирусом на фабрике возросло до 292. При этом в компании отмечают, что ожидают результаты тестов еще некоторых работников фабрики.

Также во владеющей предприятием компании отметили, что решение о тестировании рабочих на SARS-CoV-2 было принято ими в связи с увеличившимся числом выявляемых в Нортгептоне случаев заражения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.