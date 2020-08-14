Брянск, , 09:45 — REGNUM В Брянске в полицию добровольно явился 19-летний водитель кроссовера Lexus, после ДТП с которым загорелся автомобиль Alfa Romeo, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Молодой человек сбежал с места аварии.

Водитель рассказал полицейским, что утром 11 августа он действительно управлял попавшей в ДТП иномаркой. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Alfa Romeo были госпитализированы с тяжёлыми травмами, позднее пассажир скончался в больнице. Легковушка сгорела. Свой побег с места аварии он объяснил шоковым состоянием.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе медицинских, которые призваны установить состояние водителей в момент ДТП.

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