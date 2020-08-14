Архангельск, , 09:41 — REGNUM Власти Архангельской области возложили закупку «антиковидного» оборудования для школ на муниципалитеты. Об этом по итогам совещания в правительстве региона в соцсетях сообщила депутат областного собрания Ирина Чиркова (СР).

Напомним, в этом году были утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Эти правила предписывают обеспечить в стенах школ и садов, кроме прочего, массовую термометрию, антисептическую обработку рук на входах в здание, столовую и туалеты, а также регулярное обеззараживание воздуха.

«Оборудования для всех этих мероприятий, разумеется, в учреждениях нет, а стоят они немало. Только для Архангельска оснащение бесконтактными термометрами, дозаторами и рецеркуляторами (хотя бы по одному на этаж) потребует более 170 млн рублей. Общая потребность по области, надо думать, как минимум в 3−4 раза больше. На сельскую школу в среднем необходимо примерно по 100 тысяч рублей», — написала Чиркова.

По мнению депутата, итогом такого подхода к решению проблемы может стать срыв образовательного процесса.

«Учитывая, что каждая школа, согласно этим же правилам, должна за сутки отчитаться перед Роспотребнадзором о своей готовности к открытию, то совсем скоро реально встанет вопрос: сможет ли школа без обеспечения таких мероприятий вообще принимать и учить детей? Непреклонность надзорного органа уже известна. Замученные директора школ начнут писать объяснительные, потом платить штрафы, а потом — закрывать двери для учеников?!», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году учебный год для младших школьников Архангельской области был завершен досрочно из-за сложностей, с которыми педагогам и ученикам пришлось столкнуться при дистанционном обучении.