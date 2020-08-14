Архангельск, 14 августа 2020, 09:41 — REGNUM Власти Архангельской области возложили закупку «антиковидного» оборудования для школ на муниципалитеты. Об этом по итогам совещания в правительстве региона в соцсетях сообщила депутат областного собрания Ирина Чиркова (СР).
Напомним, в этом году были утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к организации работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Эти правила предписывают обеспечить в стенах школ и садов, кроме прочего, массовую термометрию, антисептическую обработку рук на входах в здание, столовую и туалеты, а также регулярное обеззараживание воздуха.
По мнению депутата, итогом такого подхода к решению проблемы может стать срыв образовательного процесса.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году учебный год для младших школьников Архангельской области был завершен досрочно из-за сложностей, с которыми педагогам и ученикам пришлось столкнуться при дистанционном обучении.