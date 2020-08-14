Петрозаводск, , 09:50 — REGNUM Количество жертв коронавирусной инфекции в Карелии достигло 23 человек. Это только те, у кого COVID-19 признан непосредственной причиной смерти. Еще 15 пациентов, у которых была подтверждена инфекция, по мнению медиков, скончались от других соматических заболеваний.

Как сообщил 14 августа глава Карелии Артур Парфенчиков, новой жертвой болезни стал житель села Ведлозеро, 1954 года рождения, скончавшийся в COVID-центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Течение болезни у мужчины осложнили сопутствующие заболевания.

За последние сутки в Карелии подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь — в Петрозаводске. Днем ранее в регионе было выявлено 28 случаев (24 из них — в столице республики). Общее количество установленных фактов инфицирования в регионе достигло 2674 случаев.

1909 человек выписаны, в том числе 40 — за последние сутки. Днем ранее было 35 выздоровевших.

На 14 августа 928 человек находятся на карантине (за сутки их число увеличилось на 70 человек).

Еще 1078 человек в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID) начиная с 1 апреля, в том числе двое за сутки. 70 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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