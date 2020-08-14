Москва, , 09:40 — REGNUM Генеральный директор АО «Апатит» (объединяет производственный комплекс Группы «ФосАгро») Александр Гильгенберг принял участие в конференции «Охрана здоровья работающих в условиях новых вызовов», состоявшейся в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Форум, посвященный борьбе с распространением коронавирусной инфекции, организовали Минздрав РФ, РСПП и Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».

Модератор конференции исполнительный вице-президент РСПП и зампред Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Виктор Черепов отметил, что «те результаты, которые мы сегодня имеем по противодействию заболеванию COVID-19 говорят о том, что эффективно сработала система здравоохранения в целом и все её службы, в том числе значительный вклад внесли корпоративные службы по охране здоровья, работающие на предприятиях. РСПП был организован Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, который работал в тесной связке и с Министерством здравоохранения, и с Роспотребнадзором, и с региональными органами здравоохранения».

Александр Гильгенберг рассказал о мерах, предпринимаемых «ФосАгро» для защиты персонала.

«Как только в марте стало понятно, что инфекция существенным образом угрожает здоровью трудового коллектива и стабильной работе производств, на всех предприятиях Группы «ФосАгро» были созданы оперативные штабы. Центральный штаб возглавил Андрей Гурьев, генеральный директор ФосАгро, президент Российской ассоциации производителей удобрений. Мы стали в кратчайшие сроки вводить меры профилактики, разрабатывать протоколы, инструкции по работе в условиях пандемии», — рассказал Александр Гильгенберг.

По его словам, большую роль в распространении лучших практик сыграли РСПП и созданный Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавляет президент РСПП Александр Шохин и сопредседателем которого со стороны крупной промышленности стал Андрей Гурьев.

Как отметил Александр Гильгенберг, из 17,5 тысяч сотрудников ФосАгро более 3,5 тысяч были переведены на удаленный режим работы. При этом была сохранена эффективность. За первые шесть месяцев ФосАгро нарастила выпуск удобрений почти на 7%, а продажи — на 10%. Поставки на российский рынок выросли на 11,2%. Компания создала 200 новых рабочих мест с начала года.

«Заблаговременный и оперативный вывод значительной части сотрудников на удаленную работу, а также увеличение вдвое автобусного парка компании обеспечили безопасную дистанцию между работниками по пути на работу. Сотрудникам также рекомендовано пользоваться личным транспортом, при этом компания компенсирует расходы на бензин. Мы обеспечили весь персонал и подрядчиков СИЗами, внедрили потоковую систему измерения температуры и разработали целый комплекс мероприятий, которые позволили обрабатывать въезжающий на территорию транспорт, спецодежду, обувь с целью исключить возможность попадания инфекции внутрь периметра предприятий», — сообщил участникам и гостям конференции генеральный директор АО «Апатит».

Александр Гильгенберг поделился опытом организации тестирования сотрудников ФосАгро на COVID-19. Весь персонал, прибывающий из отпусков, сотрудники, выезжавшие за пределы регионов присутствия, тестируются в обязательном порядке. При командировках между предприятиями Группы тест осуществляется дважды — по выезду и по приезду.

В заключении Александр Гильгенберг отметил, усилия федерального центра, и слаженное взаимодействие с Роспотребнадзором, региональными властями, разработка России оперативной системы тестирования позволили избежать вспышек инфекции, а показатели заболеваемости в городах присутствия ФосАгро среди самых низких по регионам.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, очень важным является обмен мнениями и наилучшими практиками. Он поблагодарил РСПП за активную совместную работу с Министерством по реализации проекта «Укрепление общественного здоровья», в рамках которого были разработаны корпоративные, муниципальные и региональные программы общественного здоровья.

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