Москва, , 09:35 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать неподдельный натуральный мёд. Главное правило — приобретать мёд только у производителей, а не с рук, сообщается на сайте ведомства.

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Только производитель, знает, как, где, с каких растений собран мёд, и какого он качества. При покупке мёда нужно обратить внимание на упаковку. На крышке или этикетке обязательно должна быть литография — ГОСТ Р 51 074 и информация о товаре.

При этом следует помнить, что в больших количествах мёд вреден. Он может вызвать пищевое отравление, аллергические реакции повысить артериальное давление и т. д. А при нагревании выше 45 градусов мёд теряет все полезные свойства.

Как сообщало ИА REGNUM, мёд, лимоны и чеснок существенно не влияют на профилактику респираторных инфекций.

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