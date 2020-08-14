Балтимор, США, , 09:34 — REGNUM В глобальную стратегию Civilization 6 теперь можно поиграть на Android-устройствах. Об этом 13 августа сообщила «Игромания».

Помимо основной игры, на Android также состоялся релиз дополнений Gathering Storm и Rise and Fall. Перед покупкой геймеры смогут опробовать проект — разработчики предоставили им бесплатный период на 60 игровых ходов.

Напомним, в Civilization 6 геймеры развивают своё государство на протяжении нескольких тысяч лет. Победы при этом можно достичь несколькими способами: военным, дипломатическим, экономическим, религиозным и т.д.

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