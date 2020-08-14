Сухум, , 09:40 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 13 августа. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у одного из них. — сообщили в штабе. — Выписано семь пациентов».

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ находятся 32 пациента с COVID-19. Одного вывезли для лечения в Сочи, так как ему потребовалось оказание «специфической медицинской помощи». Также в Сочи ранее была отправлена гражданка России, у которой выявили коронавирус.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 156. Из них 58 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Напомним, в Абхазии после 22 июля наблюдалась вспышка распространения коронавируса. За три недели выявили больше носителей SARS-CoV-2, чем за три предыдущих месяца. Это объяснили образованием очага инфекции в одной из больниц в Сухуме. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что очаг локализован.

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