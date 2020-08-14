Петропавловск-Камчатский, , 09:29 — REGNUM Российские регионы получат первую партию вакцины от коронавируса уже в ближайшие две недели. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось», — сказал Мурашко.

По его словам, в первую очередь вакцину получат те, кто «работает непосредственно с пациентами и с группами риска», а также отдельные категории граждан.

Мурашко подтвердил, что и сам планирует вакцинироваться от коронавируса российской разработкой.