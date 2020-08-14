Кочубеевский район, Ставропольский край, , 09:27 — REGNUM Жители села Кочубеевского в Ставропольском крае, где накануне, 13 августа, была насмерть сбита автомашиной 15-летняя девочка, требуют наказания для совершившего наезд подростка. Вечером в тот же день был организован массовый сход граждан, на котором возмущенные жители выразили свое мнение о произошедшем.

На видеокадрах свыше сотни сельчан требуют от властей, чтобы виновника привлекли к ответственности и, кроме того, чтобы был наведен порядок на улицах села.

Прокомментировал событие губернатор края Владимир Владимиров. Он высказал соболезнование родителям погибшей девочки и пообещал, что виновник будет наказан в соответствии с законом. В настоящее время он находится под стражей. Несмотря на то, что он несовершеннолетний, возраста, при котором наступает уголовная ответственность, он достиг, подчеркнул глава региона.

«Полностью разделяю негодование и боль, которые переполняют тех, кто находится сейчас на улице. Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Владимиров сообщил, что держит расследование этой трагедии под контролем, направив в село своего заместителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в селе Кочубеевское 16-летний подросток сбил на парковке у магазина 15-летнюю девочку, которая скончалась от полученных травм. Сам виновник аварии сбежал с места преступления, даже не оказав пострадавшей помощь. Его личность установили, он задержан, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

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