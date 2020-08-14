Москва, , 09:26 — REGNUM В России больше половины жителей страны видят необходимость в ужесточении правил выдачи рабочих виз иностранным гражданам. Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, такого мнения придерживаются 59% опрошенных.

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При этом мужчины чаще женщин выражали одобрение инициативы об ужесточении правил выдачи рабочих виз мигрантам: 65% против 53%, пишет ТАСС. Отрицательно отнеслись к этой идее 15% респондентов. 26% затруднились с оценкой этой инициативы.

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Добавим, что участие в опросе, который проводился с 6 по 8 августа 2020 года во всех округах России, приняли участие свыше 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что мигрантам могут усложнить трудоустройство в России. В частности он предложил рассмотреть идею возложения ответственности за нанятых иностранцев на работодателей.

По данным Медведева, около половины всех трудовых мигрантов, которые лишились работы, не смогли покинуть Россию. Зампред Совбеза РФ считает, что это может привести к росту преступности.

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