Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Трамвай от Екатеринбурга до Верхней Пышмы не смогут пустить по маршруту в 2020 году. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

По словам градоначальника, причина переноса сроков — суды по вопросу изъятия территории для застройки. Последний суд закончился несколько дней назад.

«Мы одновременно строили и освобождали земельные участки», — уточнил глава города в эфире портала «Е1».

Подрядчик планирует, что уже в I квартале 2021 года трамвай пустят по новому маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, о проекте скоростного трамвая до Верхней Пышмы в Екатеринбурге начали говорить ещё в 2013 году. Ожидалось, что запуск нового маршрута произойдёт до 2020 года.

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