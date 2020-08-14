Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM Уровень воды в реке Селенга в районе Улан-Удэ за последние сутки снизился на 1 см и достиг отметки 181 см. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы.

«На реке Уда уровень воды на сегодня составляет 116 см, повышение по сравнению со вчерашним днем составило 2 см. По прогнозным данным, 15 августа уровень воды в Селенге будет понижен до 177 см, в Уде останется на прежнем уровне», — отметили в администрации.

Тем не менее, паводковая ситуация продолжает оставаться на контроле управления по ЧС. Оперативные группы продолжают объезд районов города.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой паводка 11 августа в Улан-Удэ был введён режим повышенной готовности. Для Селенги критической отметкой считается уровень в в 330 см.

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