Ульяновск, , 09:19 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии продолжает оказываться благотворительная помощь жителям. Она носит адресный характер, форма поддержки — различная, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным властей, с апреля по настоящее время 53 тыс. жителей региона получили адресную продуктовую помощь, в их числе — пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Семьи также могут воспользоваться единовременной выплатой из средств именного капитала «Семья», а пожилым с хроническими заболеваниями компенсируют расходы на приобретение лекарств. Многодетным семьям помогают приобретать компьютеры для детей-школьников.

Большую помощь в пандемию оказывают добровольцы, всего задействовано около 2,5 тыс. волонтёров. Также к благотворительным проектам подключились торговые сети, региональное отделение «Опора России», сельскохозяйственные предприятия, которые оказали помощь на 30 млн рублей.

Напомним, в Ульяновской области также запущена программа по оздоровлению медицинских работников, которые работают с пациентами с коронавирусом: они отдыхают в местных санаториях и ездят на экскурсии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, как и в других регионах, действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. По данным на вечер 13 августа, с начала пандемии официально выявлено 10 526 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 2964 человека.