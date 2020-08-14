Петропавловск-Камчатский, , 09:18 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ намерено опубликовать данные о клинических и доклинических исследованиях вакцины от коронавируса. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцина

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», — сказал Мурашко.

Он связал критику новой вакцины с необходимостью получения большего числа данных, однако подчеркнул, что она будет выпущена на платформе, на которой «уже сделано шесть продуктов».

Мурашко также отметил, что доклинические исследования новой вакцины будут продолжаться.