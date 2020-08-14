Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил сохраняющийся запрет на работу кинотеатров из-за угрозы коронавируса. Ранее местные жители возмутились этим фактом, указав на то, что в переполненных автобусах общественного транспорта риск заразиться выше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава согласился с этим утверждением, однако отметил, что вопрос не в уровне риска. Как и то, что в продуктовом магазине заразиться легче, чем в бассейне.

«Но автобус — это жизненная необходимость. Мы не можем остановить общественный транспорт и запретить людям перемещаться. Это обеспечение жизнедеятельности. Точно также и магазины. Кинотеатры не являются объектом жизнедеятельности», — отметил он.

По его словам, вопрос пойти или не пойти в кино — это вопрос скуки. При этом глава напомнил, что кинотеатры попали в число пострадавших отраслей и на них распространяются меры поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Улан-Удэ вышли на акцию с призывом разрешить работу кинотеатров.

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