Анкара, , 09:14 — REGNUM За последние 24 часа в Турции было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 14 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджа в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 1243 случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 245 635.

Помимо того, указывается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончался 21 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 5912.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 228 057 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 5 521 880 тестов на коронавирус, 66 892 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 60 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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