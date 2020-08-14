Белый, Тверская область, , 09:08 — REGNUM Церемония перезахоронения 487 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась 13 августа на воинском захоронении Петропавловского кладбища в городе Белый Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Останки, преданные земле накануне, были подняты поисковиками в 2020 году. Останки бойца Алексея Григорьевича Михеева были переданы в Красноярский край для захоронения на родине. В церемонии захоронения приняли участие 16 поисковых отрядов — не только из Твери и районов Тверской области, но и из Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Красноярского и Пермского краев.

Отметим, что мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны, проводятся в Бельском районе Тверской области 13 и 14 августа. 14 августа центральным событием станет митинг-реквием на Мемориале Славы воинам-сибирякам в деревне Плоское Бельского района.

Красноармейцы-сибиряки приняли на себя один из главных ударов фашистской армии в ходе наступательной операции «Марс». Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Всего в районе находится 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов.