Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Защиту обвиняемых в убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили фактически лишили возможности подготовиться к судебному заседанию. Об этом, как сообщает агентство Report, 13 августа рассказал журналистам адвокат одного из обвиняемых Георгий Гелхаури.

По мнению адвоката, суд не дал стороне защиты необходимого количества времени, которое требуется для поиска доказательств и опроса свидетелей.

«Суд дал нам 9-дневный срок для подготовки к этому серьезному уголовному делу и фактически лишил нас права на защиту. Это дело уже вышло из правового поля». — сказал Гелхаури.

Он заявил, что видит стремление со стороны обвинения для удовлетворения интересов «части общества» добиться лишения свободы для всех пятерых обвиняемых в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Шакарашвили было найдено в реке. Позже следствие установило, что его избили несколько человек и скинули в воду. В рамках расследования были задержаны 17 подозреваемых. Впоследствии пятерых из них обвинили в умышленном убийстве, а остальных — в похищении человека.

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