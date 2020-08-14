Чебоксары, , 09:04 — REGNUM Чувашстат в преддверии Дня города Чебоксары, который в этом году отмечается 16 августа, подготовил информацию в цифрах о городе и горожанах. В столице республике проживают 42% населения, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Население города ежегодно растёт: за десять лет прибавилось 43,8 тыс. человек (или 9%), превысив на начало 2020 года 508 тыс. человек. По последним данным (на 1 января 2019 года), в Чебоксарах проживают 55% женщин и 45% мужчин, при этом в прошлом году мальчиков родилось больше, чем девочек, — соответственно 52% и 48%. Большая часть жителей (58%) — трудоспособное население.

«Население города Чебоксары — самое «молодое» в республике. Средний возраст горожан — 37,1 года (мужчин — 34,4 года, женщин — 39,4 года). Средняя продолжительность жизни мужчин составила 69 лет, женщин на 11 лет больше — 80 лет», — говорят в Чувашстате.

По данным ведомства, Чебоксары занимают 250 кв. км, плотность населения — 2032 жителя на 1 кв. км.

В Чувашстате отмечают, что «развернутый портрет городского жителя» можно будет составить по итогам Всероссийской переписи населения, которая перенесена с октября 2020 года на апрель 2021 года.