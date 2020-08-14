Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Ограничительные действия в выходные дни в Казахстане сохранятся даже после отмены карантина. Об этом написал министр здравоохранения республики Алексей Цой на своей странице в Facebook.

По его словам, в первые выходные после отмены карантина, 22−23 августа, в республике будет действовать ограничение на передвижение лиц старше 65 лет. Кроме того, будет приостановлена работа общественного транспорта.

Вместе с тем обязательным для граждан Казахстана остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Массовые праздничные мероприятия по-прежнему останутся под запретом.

Отметим, по состоянию на 14 августа в Казахстане выявили 101 848 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 633 человека, скончались 1269 пациентов.

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