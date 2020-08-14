Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM В Свердловской области прошли тестирование на вирус SARS-CoV-2 ещё 9971 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 13 августа, такое количество обследуемых пришлось за минувшие сутки. За это время прошло 10 360 исследований проб, взятых у тестируемых.

Теперь в регионе прошли тест на коронавирус уже 1 022 788 человек, исследовано 1 091 478 проб. Выявлено 22 943 случая заражения. Таким образом, вирус выявили у 2,24% людей, прошедших тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 358 случаев смерти от COVID-19.

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