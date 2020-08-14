Челябинск, , 08:58 — REGNUM В Челябинске сбившая сотрудника ГИБДД 19-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ей вменили нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть силовика. Решается вопрос о предъявлении девушке обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось ночью. Сотрудник ГИБДД ехал на мотоцикле, а девушка — в иномарке. В районе улицы Линейной в Челябинске она и сбила полицейского. ОТ полученных травм тот скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске девушка насмерть сбила сотрудника ГИБДД