Москва, , 08:56 — REGNUM Температура в Москве 14 августа окажется ниже климатической нормы. Об этом сообщает центр «Фобос».

Согласно прогнозу, показания барометров в Московском регионе продолжат медленно расти, «благодаря чему из-за облаков станет чаще выглядывать солнце», а «из-за северной тяги холодных ветров температурный фон на четыре-пять градусов будет ниже климатической нормы августа».

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до 18 градусов тепла, в Подмосковье — до 19 градусов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.