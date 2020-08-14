Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM Образовательные учреждения Сахалинской области ведут подготовку к началу традиционного учебного года, но с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионально правительства.

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«За каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет. На входе в школу у всех будут измерять температуру», — заверили в минобразования области.

В этом году в школы региона пойдут более 59 тыс. учеников, из них первоклассников — свыше 6 тыс.

Линейки в День знаний состоятся с учётом ограничений по коронавирусу. Если позволит погода, их будут проводить на свежем воздухе. Родителям рекомендовано быть в защитных масках.

Власти Сахалинской области до 17 августа проводят приёмку 386 образовательных учреждений, 295 из них уже приняты.

На подготовку детских садов, школ, учреждений среднего профессионального образования из областного бюджета выделено свыше 1,4 млрд рублей.

1 сентября в регионе откроют четыре новые школы: в Корсакове, Южно-Сахалинске и в двух районах Луговое и Дальнее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме все школы готовы к открытию в новых условиях в связи с эпидемией коронавируса.