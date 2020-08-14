Москва, , 08:50 — REGNUM Погода, носящая летний характер, вернется в столицу России в воскресенье, 16 августа. Об этом 14 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность», — заявил синоптик.

Также он отметил, что температура воздуха 16 августа в Москве составит +22… +23 °C, что будет около соответствия климатической норме.

Кроме этого, метеоролог рассказал, что подобная погода ожидается 17 и 18 августа и она начнет улучшаться только 21 августа, хотя температура воздуха ещё будет ниже нормы.

«Холодно, градуса на три-четыре ниже нормы, но осадков будет уже заметно меньше: можно будет выходить смело на улицу, и зонтик уже будет не так необходим», — сказал Вильфанд.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 14 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Температура воздуха +16… +18 °С.