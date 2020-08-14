Москва, , 08:48 — REGNUM Российские ученые опубликуют данные о клинических и доклинических испытаниях новой вакцины против коронавируса в ближайшее время. Об этом 14 августа заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он допустил, что данные могут быть опубликованы к понедельнику, 17 августа. Министр считает, что критика российской вакцины связана с необходимостью получения больших данных по исследованиям.

Мурашко добавил, что не все еще знают, что вакцина создана на платформе, которая использовалась для выпуска шести продуктов. Клинические исследования продолжатся.

Прежде чем продавать вакцину на внешние рынки, препарат поступит в регионы, заверил глава Минздрава. По его словам, вакцину необходимо наработать для внутреннего рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что критика западных СМИ в адрес российской вакцины связана с тем, что многие компании теряют прибыль.

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