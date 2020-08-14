Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Сотрудница одного из СМИ Екатеринбурга Гузель Аиткулова подозревает сотрудников полиции в провокации. Об этом пишут местные издания.

По данным Накануне.Ru, 8 августа она освещала одну из протестных акций. В этот момент сотрудник полиции попросил её повлиять на подростков и увести их с этого мероприятия. Женщина согласилась помочь. При этом полицейские начали снимать её общение с подростками на видео, а затем переписали их данные и позвали на беседу, в ходе которой начали задавать вопросы, в том числе и об Аиткуловой.

Сотрудница СМИ полагает, что может иметь место провокация. За разъяснениями она обратилась к руководству свердловского главка МВД России и в управление МВД по Екатеринбургу.