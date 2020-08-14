Тбилиси, , 08:48 — REGNUM В Грузии срок изоляции для тех, кто контактировал с носителями SARS-CoV-2 или приехал из-за границы, сокращен с 14 до 12 суток. Изменения в постановление «О правилах изоляции и карантина» были опубликованы 12 августа на сайте «Законодательный вестник Грузии».

Кроме того, в новых правилах говорится, что прибывших из-за рубежа допускается не отправлять в карантин, если у них есть отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного за три дня до прибытия. В этом случае каждые три дня нужно будет снова проходить тестирование в течение 12 суток.

Тем, у кого, кроме данных ПЦР-теста, есть справка о положительном результате на антитела, разрешается въезжать без прохождения карантина и регулярного тестирования.

Напомним, Тбилиси с 8 июля открыл государственную границу для туристов из Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы. Они могут пересекать грузинскую границу без каких-либо ограничений, связанных с пандемией. 12 августа премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что в страну въехал 751 турист.

Читайте ранее в этом сюжете: Иммунолог об ухудшении эпидситуации в Грузии: «Это – не вторая волна»