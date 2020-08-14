Самара, , 08:45 — REGNUM Могила губернатора Самарской губернии Григория Сергеевича Аксакова была найдена в Самарской области. Об этом 13 августа сообщает ГТРК «Самара».

По информации журналистов, захоронение Григория Аксакова и его родственников было обнаружено в селе Страхово Борского района у Никольского храма. Данный храм ранее располагался на территории его семейной усадьбы.

Отмечается, что археологи заинтересовались провалом в земле. В результате они установили, что здесь располагается склеп, который не раз подвергался ограблению. При этом останки остались целы. Они будут отправлены антропологам на экспертизу в Москву.

Напомним, что Григорий Аксаков был назначен на должность Самарского губернатора в 1867 году. Он уделял большое внимание открытию школ и больниц. Благодаря его поддержке в Самаре открыли общественный сад, наладили телеграфное сообщение со всей Россией. В годы губернаторства Аксакова были созданы органы городского самоуправления и укрупнены уезды. Кроме этого, он принимал участие в деятельности комитета по строительству нового кафедрального собора.

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