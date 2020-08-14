Кемерово, , 08:39 — REGNUM В Кемеровской области из-за роста выявленных случаев заражения коронавирусом по поручению губернатора Сергея Цивилева усилен контроль за соблюдением масочного режима в местах общего пользования, особенно в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта региона.

«По оценкам специалистов, общественный транспорт ввиду своей специфики является источником повышенного риска распространения инфекции, — уточнили в министерстве. Перевозчикам всех форм собственности дано поручение об усилении контроля за соблюдением пассажирами масочного режима, а также о принятии мер по недопущению нахождения граждан в салоне транспортного средства без средств защиты органов дыхания».

Жителей Кузбасса просят не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Уточняется, что кондукторы и водители будут требовать наличия маски при входе в салон автобуса, троллейбуса или трамвая, а также останавливать движение транспорта в случае несоблюдения пассажирами масочного режима — до устранения нарушения.