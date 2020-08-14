Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM В Екатеринбурге организуют сеть общественных туалетов, заявил глава города Александр Высокинский.

Первый из новых туалетов появится в сквере Попова, его откроют в 2021 году. Ранее у мэрии были идеи сделать сеть в киосках, но теперь от этой идеи отказались.

«Под это дело наставили кучу киосков, в которых туалеты сегодня не работают, а идет торговля всем, чем угодно», — недоволен мэр.

Сейчас мэрия ищет новые помещения под указанную задачу, передаёт портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Екатеринбурге установили кабинку туалета рядом с Вечным огнём, что вызвало возмущение горожан.

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