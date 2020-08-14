Турочакский район, Алтай, , 08:36 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, таким образом, с начала эпидемии в регионе подтверждено 1799 случаев.

«Коронавирус подтвердился у восьми жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у пяти жителей Чемальского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района, а также у жителей города Горно-Алтайска, Майминского и Усть-Коксинского районов», — отметили в штабе.

Тем временем за сутки выписано из больниц с выздоровлением 29 пациентов. Всего к настоящему времени выздоровели 1546 человек. Под медицинским наблюдением находятся 407 человек. В республике также зарегистрировали девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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