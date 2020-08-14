Тбилиси, , 08:39 — REGNUM Останки 13 погибших грузинских военнослужащих привезли из Абхазии в Грузию сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК). Заявление об этом 13 августа распространил пресс-центр организации.

«Останки этих 13 человек были обнаружены при раскопках в 2017 и 2018 годах в Сухумском, Гулрыпшском, Очамчирском и Мцхетском районах», — говорится в заявлении.

Сообщается, что останки будут переданы родственникам 14 августа в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули. Там можно будет узнать, каким образом стали известны имена погибших. Семьям погибших окажут психологическую помощь.

Напомним, 14 августа 1992 года в Абхазию вторглись подразделения Национальной гвардии Грузии. В ходе агрессии был захвачен Сухум. В сентябре 1993 года началось контрнаступление абхазской армии. Она освободила столицу республики, а 30 сентября стала контролировать всю территорию Абхазии.