Москва, , 08:23 — REGNUM Цена на гречку в России за год выросла более чем в 1,7 раза — до 87,1 рубля за килограмм в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Об этом говорится в данных Федеральной службы государственной статистики РФ.

Среди всех продуктов питания, цены на которые отслеживают в Росстате, гречка дорожала больше остальных.

Как пояснил «Ведомостям» гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко, такой рост связан с «низким стартом» — в 2019 году цена на крупу была катастрофически низкой из-за перепроизводства — и спекулятивным ростом продаж в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что к октябрю 2020 года цена на гречку может существенно снизиться в связи с поставками нового урожая. Кроме того, ожидается падение спроса, поскольку в период эпидемии жители России создали большие запасы крупы.

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