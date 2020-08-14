Красноярск, , 08:23 — REGNUM Красноярский государственный медицинский университет совместно с минздравом Красноярского края реализует уникальный проект. Как сообщили ИА REGNUM 14 августа в краевом оперштабе, детей, перенесших COVID-19, в течение года после этого будут наблюдать учёные и медики

Для проекта отобрали группу детей и подростков в возрасте от двух до 17 лет.

По словам куратора проекта Павла Шестерни, у взрослого и ребёнка существенно различаются механизмы формирования иммунитета. У взрослого формирование устойчивого иммунитета напрямую зависит от тяжести течения заболевания, а у детей этот механизм не работает.

«Факторы, от которых зависит формирование специфического иммунитета, и как долго он будет сохраняться у юных пациентов, нам и предстоит изучить», — отметил Шестерня.

Специалисты изучат, как изменяется уровень антител у ребёнка после болезни. Пациенты будет наблюдаться в течение года. При необходимости их будут направлять на консультацию к профессорам медицинского университета.

Как подчеркнули в оперштабе, участие в этом проекте является бесплатным и добровольным.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 14 812 человек.

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