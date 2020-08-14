Москва, , 08:21 — REGNUM В Москве на бесплатные занятия для горожан «Спортивные выходные», организованные департаментом спорта столицы совместно с центрами госуслуг в рамках программы «Здоровая Москва», записалось уже более 1,5 тыс. москвичей. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба мэра Москвы.

«Уже более 1,5 тысячи человек записались через центры госуслуг на бесплатные тренировки «Спортивных выходных», которые прошли на юге столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все занятия проходят с обязательным соблюдением необходимых эпидемиологических требований — спортинвентарь перед началом тренировки дезинфицируют, в группах допускается участие не более 25 человек.

Для проведения мастер-классов в столице подготовили 27 площадок. С горожанами на них будут работать кандидаты и мастера спорта, действующие чемпионы Европы и мира.