Минск, , 08:16 — REGNUM Граждане, которые были задержаны в ходе массовых беспорядков в Минске и доставлены в СИЗО, не подвергались издевательствам. Такое заявление в ответ на просьбу прокомментировать жалобы со стороны некоторых задержанных на избиения и издевательства со стороны силовиков сделал заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков.

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«Издевательств никаких не было», — сообщил Барсуков, уезжая от изолятора на улице Окрестина, откуда накануне вечером, 13 августа, начали отпускать задержанных участников несанкционированных митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканского минздрава, во время акций протеста, прошедших в ночь на 11 августа, в больницах с различными травмами и ушибами оказались более 200 человек. На следующий день в медучреждения было доставлено свыше 50 пострадавших в ходе митингов.

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За сутки 12 августа в Белоруссии сотрудниками органов правопорядка было задержано около 700 участвующих в протестных акциях. Уже вечером 13 августа под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях были отпущены более тысячи человек, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям. Заместитель министра внутренних дел республики — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков заявлял, что все задержанные во время акций протеста в Минске будут освобождены 14 августа до 06:00.