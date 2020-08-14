Минск, 14 августа 2020, 08:16 — REGNUM Граждане, которые были задержаны в ходе массовых беспорядков в Минске и доставлены в СИЗО, не подвергались издевательствам. Такое заявление в ответ на просьбу прокомментировать жалобы со стороны некоторых задержанных на избиения и издевательства со стороны силовиков сделал заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканского минздрава, во время акций протеста, прошедших в ночь на 11 августа, в больницах с различными травмами и ушибами оказались более 200 человек. На следующий день в медучреждения было доставлено свыше 50 пострадавших в ходе митингов.
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За сутки 12 августа в Белоруссии сотрудниками органов правопорядка было задержано около 700 участвующих в протестных акциях. Уже вечером 13 августа под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях были отпущены более тысячи человек, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям. Заместитель министра внутренних дел республики — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков заявлял, что все задержанные во время акций протеста в Минске будут освобождены 14 августа до 06:00.