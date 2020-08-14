Ульяновск, , 08:15 — REGNUM В Ульяновской области выявлены десятки новых случаев заражения. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства на вечер 13 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 10 526 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 86. Под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 2964 человека.

Всего в регионе обследовано около 183,2 тыс. человек, проведено свыше 195 тыс. лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, по последним данным, победили коронавирус 7457 человек, или 74,2% пациентов.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, что заражение коронавирусом «происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания», призывая носить маски. Отметим, в Ульяновской области сохраняется масочно-перчаточный режим, действует первый этап снятия ограничений.

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