Воронеж, , 08:15 — REGNUM Аварийный расселённый дом №14 в переулке Славы в Воронеже, получивший известность как «самый жуткий» дом благодаря блогеру Илье Варламову, снесли — спустя семь лет после признания его аварийным.

Здание было признано аварийным в 2013 году. Расселили его только через шесть лет, участок выкупил застройщик. Изначально здесь планировалось строительство 24-этажного жилого дома, однако теперь стало известно, что будет построено офисное здание, пишут «Вести-Воронеж».

Варламов «прославил» воронежский дом в 2017 году, дом на тот момент уже был признан аварийным, но не был расселён.

Муниципальная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» действует в Воронеже с 2010 года, сначала сроком ее реализации был определен 2015 год, позже ее продлили до 2030 года. Предполагался снос более 500 жилых домов постройки 1940−1970 годов и строительство на их месте новых за счет инвесторов. Однако изначально застройщики не спешили участвовать в программе. Возникли проблемы и со сносом тех домов, которые все же расселили. В конце апреля 2019 года прокуратура Воронежа сообщила о том, что мэру Вадиму Кстенину внесено представление в связи с затягиванием сроков сноса расселенных жилых домов.