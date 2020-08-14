Сеул, , 08:10 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Южной Кореи было выявлено 103 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным центра, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 14 873.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Южной Корее на сегодняшний день достигло 305.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 863 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Германии было выявлено свыше 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.