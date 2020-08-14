Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Уровень шума, который будет издавать новая консоль Microsoft Xbox Series X, будет сравним с таковым у Xbox One X. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Об этом рассказал глава Xbox Фил Спенсер во время очередного интервью. Он сообщил, что создатели Xbox Series X решили установить в неё вентилятор с большим диаметром, чем у других консолей компании, что позволило снизить уровень шума до минимума. Спенсер добавил, что, играя дома в игры на своей Xbox Series X, он слышит от неё не больше шума, чем от Xbox One X.

Ранее Microsoft назвала месяц начала продаж своей консоли нового поколения. Компания сообщила, что Xbox Series X поступит в продажу в ноябре 2020 года.

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