Сантьяго, , 07:59 — REGNUM 380 034 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Чили в течение всего периода наблюдений за пандемией, в том числе новые факты — 1852. Об этом сообщается на странице в Twitter чилийского минздрава.

Кроме того, до значения в 10 299 выросло количество летальных исходов от COVID-19. За сутки в Чили от осложнений, связанных с этим заболеванием, скончались 94 пациента.

Также 353 131 человек уже выздоровел и выписан из больниц страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения за 13 августа, в мире количество выявленных носителей коронавируса увеличилось до 20 439 814.

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